شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التايكوندو فى بطولة الجائزة الكبرى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مشاركة منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت فى الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر بباريس، وشارك فيها الثلاثى سيف عيسى وأحمد الراوى وشهد سامى.

وشارك المنتخب فى البطولة بقيادة محمد مجدى مدرب المنتخب، ومحمد السيد المدرب العام، ورافقهما محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول.

وشهدت البطولة خروج سيف عيسى من دور ربع النهائى، وشهد سامى وأحمد الراوى ودعا المنافسات من دور الـ 32 ، حيث تعرض الراوى للإصابة فى العضلة الخلفية.

وشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب التى أقيمت ببلغاريا خلال الشهر الماضى ، و تحقق خلالها فضية وبرونزية عن طريق محمد فوزى، وحبية وائل على الترتيب.