شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المحطة الرابعة فى مسيرة محمد أبو جبل الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول.

وجاء انتقال محمد أبو جبل للبنك الأهلى بعد أزمته مع النصر السعودى الذى حصل على توقيع اللاعب بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، إلا أن النادى السعودى تعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا، ليقرر عدم إكمال تعاقده مع أبو جبل.

المحطة الرابعة

ويعد انتقال محمد أبو جبل إلى البنك الأهلى المحطة الرابع فى مسيرة حارس الزمالك السابق، حيث بدأ مشواره مع ناشئي إنبى، ثم الانتقال إلى الزمالك، ولكنه لم يحصل على فرصته، ليتم بيعه لفريق سموحة الذى تألق فى صفوفه بشكل كبير ليعود مجددا مرة أخرى للزمالك، وأخيرا الانتقال إلى البنك الأهلى.

وشارك محمد أبو جبل حتى الآن فى 224 مباراة بجميع المسابقات، تلقت شباكه 209 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى 91 مباراة بعدد دقائق 20310 دقائق.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

ونجح مسئولو البنك الأهلى فى ضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى، حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.