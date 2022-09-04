جوناثان نجويم الأكثر مشاركة مع فيوتشر فى موسم 2022

القاهرة - سامية سيد - تصدر الكاميروني جوناثان نجويم، لاعب فريق فيوتشر، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، برصيد 33 مباراة، بينما جاء كريم نيدفيد فى المركز الثاني برصيد 32 مباراة.

وجاءت أكثر اللاعبين مشاركة مع فيوتشر كالتالي:

جوناثان نجويم: 33 مباراة

كريم نيدفيد: 32 مباراة

محمود مرعي: 30 مباراة

عمر كمال: 29 مباراة

محمد رضا بوبو: 29 مباراة

أحمد رفعت: 29 مباراة

جنش: 28 مباراة

سعد سمير: 26 مباراة

غنام محمد: 26 مباراة

أحمد عاطف: 25 مباراة

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

يستكمل فريق فيوتشر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة فريق بول الأوغندي، فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجارى، حيث كان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته بعد الحصول على إجازة لمدة 3 أيام.

ورفع علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، الحمل البدني للاعبي الفريق لتجهيزهم للقاء المقبل، وعاد فيوتشر الجمعة الماضى إلى التدريبات، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، وكان علي ماهر قد منح الأساسيين راحة أطول وأعفاهم من المشاركة في الجولة الأخيرة بالدوري أمام مصر المقاصة.