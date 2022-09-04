شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية توأمة بين ناديى القناة والهلال السعودى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة نادي القناة، برئاسة الدكتور خالد عفيفي، بعثة فريق الشباب لكرة القدم لنادى الهلال السعودي برئاسة رئيس البعثة سعد المنصور وذلك أثناء تواجدهم فى محافظة الإسماعيلية خلال المعسكر المغلق المقام خلال هذه الفترة فى إطار استعدادات الفريق السعودي لانطلاقة المنافسات الرسمية له.

وقامت إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور خالد عفيفي بالتأكيد على مدى الترابط والعلاقات الرائعة التي تربط بين البلدين مصر والسعودية .

ونفس الأمر أكد عليه رئيس بعثة الهلال السعودي سعد المنصور عن مدى الترابط والتعاون المتميز الذى يربط بين البلدين فى كافة الاتجاهات .

وخلال الجلسة تم التأكيد والتفعيل لإتفاقية التوأمة بين نادي القناة ونادي الهلال السعودي .