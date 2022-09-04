شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الترسانة يحتفظ بلقب هداف الدورى 5 مواسم متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادى الترسانة هو إحدى قلاع الكرة المصرية، لما حققه من بطولات وما أفرزه من نجوم على مر التاريخ، على رأسهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض، واللذان احتفظا بلقب هداف الدوري لخمسة مواسم متتالية، وهى الفترة الأطول لفريق واحد حتى الآن، وذلك من موسم 1961–62 حتى 1965–66.

أحرز خلالها حسن الشاذلي 29 هدفًا فى موسم 1962–63، وهو أكبر عدد من الأهداف أحرزه لاعب فى موسم وأحد من الدوري.

ثم عاد فى موسم 1974–75 وحطم رقمه بإحرازه لـ34 هدفا، وهو الأعلى حتى الآن ليفوز الشاذلى باللقب للمرة الرابعة فى تاريخه والسادسة والأخيرة للترسانة.