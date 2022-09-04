شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقترب من سيراميكا فى صفقة تبادلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى قريبًا من الانتقال إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية تقضى برحيل أحمد أمين أوفا ولاعب أخر ومبلغ مالى إلى الفريق البترولى.
ويعد إيبوكا صاحب الـ 25 عامًا من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث لعب النيجيري في الموسم الحالي 33 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.
ولا يحتوى عقد إيبوكا على شروط جزائية، خصوصا أن اللاعب يتقاضى من النادى البترولى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصرى، وهو راتب قليل بالنسبة للمستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتفوق به على نجوم كبار في الدورى المصري.
وكان حلمى طولان المدير الفني السابق لفريق إنبى قال إنه اختبر النيجيرى جون إيبوكا لمدة شهر ونصف حتى تأكد من جودته، لافتا إلى أنه لاعب ذو خلق، وتم قيده فى قائمة إنبى، واستطاع تقديم أوراق اعتماده.
من ناحية أخرى ما زال موقف البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، غامضا في الموسم الجديد بشأن الاستمرار مع الفريق البترولى أو الرحيل عنه، خصوصا بعد النتائج غير المرضية التي قدمها في الموسم المنقضى من الدورى الممتاز.
وتسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، حيث يرى البعض أن فييرا غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة.
بينما يرجح فريق آخر داخل مجلس إدارة نادى إنبي بقاء البرتغالى فييرا خصوصا أنه وضع يده على نقاط القوة والضعف داخل الفريق البترولى، كما ستكون له الصلاحيات كاملة في اختيار الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لكن لم يتم الاستقرار على رأى محدد حتى الآن.