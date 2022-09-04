شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقترب من سيراميكا فى صفقة تبادلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى قريبًا من الانتقال إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية تقضى برحيل أحمد أمين أوفا ولاعب أخر ومبلغ مالى إلى الفريق البترولى.

ويعد إيبوكا صاحب الـ 25 عامًا من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث لعب النيجيري في الموسم الحالي 33 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.