شكرا لقرائتكم خبر عن نداى يشارك فى تقسيمة الزمالك.. و"الوردى" يؤدى تدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الأبيض خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وخاض "نداي" التقسيمة الفنية وظهر بشكل طيب، ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أدى المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الزمالك الجديد تدريبات بدنية وفنية خاصة برفقة بعض زملائه تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال، قبل أن يشارك في منتصف التقسيمة .
وانتظم لاعبو الزمالك الشباب في التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.
وشارك جميع اللاعبين فى مران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة فى كأس سوبر لوسيل.
وتقام مباراة الزمالك والهلال السعودي الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر لوسيل بقطر.