شكرا لقرائتكم خبر عن نداى يشارك فى تقسيمة الزمالك.. و"الوردى" يؤدى تدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الأبيض خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض "نداي" التقسيمة الفنية وظهر بشكل طيب، ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أدى المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الزمالك الجديد تدريبات بدنية وفنية خاصة برفقة بعض زملائه تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال، قبل أن يشارك في منتصف التقسيمة .