شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يشعل الصراع بين الفرق الصاعدة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الفرق الصاعدة فى مفاوضات مع حسام حسن مدافع إيسترن كومبانى والمقاولون السابق، لتدعيم خط دفاعها فى الموسم الجديد.

وأصبح حسام حسن لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع المقاولون العرب، والذى قضى آخر 6 أشهر فيه معارا لإيسترن كومبانى، ويأمل الداخلية وأسوان وحرس الحدود الفوز بخدماته خاصة أنه لاعب حر لن يكلف أى نادى أى مبلغ.

ودخل مسئولو إيسترن كومبانى فى مفاوضات مع عدد من المدربين لتولي قيادة الفريق فى الموسم المقبل، بعد رحيل علاء عبد العال الذى رفض قيادة الفريق فى القسم الثانى، وقام بتولى المهمة الفنية لفريق طلائع الجيش حلفا لطارق العشرى.

وفتح مسئولو عدد من الأندية مفاوضات مع أكثر من لاعب من صفوف فريق إيسترن كومبانى، الذى هبط إلى القسم الثانى بعد احتلاله المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى.

ويعد محمد مودى ناصر أكثر اللاعبين الذى تسعى العديد من الأندية للتعاقد معه مثل الزمالك وفيوتشر وبيراميدز، بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال الموسم الماضى مع إيسترن كومبانى، لينضم إلى قائمة المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى.

كما دخلت بعض الأندية في مفاوضات مع إيسترن كومبانى من أجل الظفر بخدمات التونسى فراس بن عيفية وأحمد السيد متعب، بعد ظهورهما بمستوى مميز مما جعل الأندية ترغب في التعاقد معهم.