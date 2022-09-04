شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهتى بطل تشاد فى دورى الأبطال.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى فى قطر.

وحدد الاتحاد الأفريقى يوم 18 من الشهر الجارى موعدًا لمواجهة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادى فى الكاميرون، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من الشهر ذاته فى مصر.

وكان لاعبو الزمالك الشباب انتظموا فى التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.

وشارك جميع اللاعبين فى مران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة فى كأس سوبر لوسيل.