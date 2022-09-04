شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: اللاعب المصرى يشبه البرازيلى.. وأحلم بذهبية أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن اللاعب المصرى يشبه البرازيلي فى حب الاستحواذ على الكرة، وذلك فى حديثه على معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا الإسكندرية.

وقال ميكالي فى المؤتمر الصحفي الذى عقده عصر اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية للحديث عن معسكر المنتخب، "نختار اللاعب المناسب لخطة عملنا، ونتطلع لتكوين جيل قوى يحمل أحلام المنتخب فى إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأضاف ميكالي، "سعيد بتعاون الأجهزة الفنية للفرق والأندية المصرية، وجدت تعاونا كبيرا من جانبهم، وأشكرهم وأتمنى استمرار هذه المساندة".

ويحلم ميكالي بتكرار تجربته المميزة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي مع منتخب مصر الأولمبي، حيث حقق ميكالي أعظم إنجازات البرازيل فى هذه المنافسات بحصد الذهبية الأولى لأولمبياد 2016.

وتابع ميكالي فى المؤتمر الصحفي، "فى الحقيقة أحلم بقيادة منتخب مصر الأولمبي لحصد ذهبية أولمبياد باريس 2024، فعلتها مع البرازيل وأسعى لتكرارها مع المنتخب، مصر بها لاعبون مميزون للغاية ونستطيع فعل ذلك". وأضاف ميكالي، "اتحاد الكرة يوفر لنا أجواء مثالية، هذا المعسكر هو الأول، ونحاول خلق انسجام بين اللاعبين، ونتمنى أن يظهر في هذا المنتخب محمد صلاح جديد، يقدم الإضافة للكرة المصرية" وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجبري، يوسف نادر، على نادر، وخط الدفاع عبد الله عادل، ياسين سيد مرعي، أسامة الجزار، إسلام المزين، محمد سمير، خالد عوض، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، هشام شعبان حافظ، إياد العسقلاني، محمد أشرف بكري، وخط الوسط أحمد نادر حواش، وليد فرج، مصطفي ميسي، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد شحاته، عبد الغني محمد، على زعزع، مودي ناصر، عمر فايد، وفي الهجوم أحمد سيد غريب، اسامة فيصل، أحمد عبدالرحيم إيشو، عبد الرحمن عاطف أجويرو". وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.



















