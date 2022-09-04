شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الزمالك ينتظمون فى التدريبات الجماعية استعدادًا للهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبو الزمالك الشباب في التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.

وشارك جميع اللاعبين فى مران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة فى كأس سوبر لوسيل.

وتقام مباراة الزمالك والهلال السعودي الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر لوسيل بقطر.

وينهى الجهاز الإدارى للزمالك إجراءات تأشيرات سفر الفريق إلى قطر، ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك يوم 6 سبتمبر إلى قطر قبل المباراة بثلاثة أيام لتعويد اللاعبين على الأجواء قبل المباراة الصعبة، المقرر أن تكون غاية فى القوة والندية بين اللاعبين داخل الملعب .

الزمالك نجح فى حسم لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، بالإضافة لحصد لقب كأس مصر من نسخته القديمة.