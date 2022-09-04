شكرا لقرائتكم خبر عن الميدالية الخامسة لمصر.. طه طارق يحصد فضية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد طه طارق، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الفضية فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بأذربيجان، بعد الخسارة أمام منافسه الأذربيجانى فى النهائي.

وتعد ميدالية طه طارق هى الخامسة للمنتخب بعد ذهبيتى أحلام حمدى ويوسف بدوى، وفضية كريم أبو عيطة وبرونزية عبد الله ممدوح.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين ، وتضم القائمة كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.