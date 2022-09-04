الهلال يهزم الفتح بالدوري السعودي قبل مواجهة الزمالك في سوبر لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الهلال فوزا صعبا على نظيره الفتح، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب لوسيانو فييتو.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب جدول السعودي، علما بانه خاض مع الفتح مباراة أكثر من باقي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل 9 سبتمبر 2022، على كأس سوبر لوسيل.

وكانت تقارير صحفية سعودية ، قد كشف موعد مغادرة فريق نادي الهلال السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض مواجهته أمام الزمالك.

وسيغادر الهلال السعودي يوم الأربعاء المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة، قبل يومين من مواجهة الزمالك بنهائي كأس سوبر لوسيل.