الخليج 365 يكشف كواليس صفقة فشل انتقال إيبوكا إلى المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

فشل نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، في حسم صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق إنبي، إلى صفوف الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا لموسم (2022-2023).

وقال مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الأحد، إن إيبوكا كان على أعتاب النادي المصري ضمن صفقة تبادلية مع أوستين أموتو إلا أن طلبات الأخيرة أدت إلى فشل الصفقة.

وكشف المصدر، أن أموتو طلب الحصول على سيارة وشقة وامتيازات أخرى ضمن التعاقد، في المقابل رفض نادي إنبي طلبات اللاعب وهو ما أدى إلى فشل الصفقة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية رغبة من جانب ثلاثة أندية وهم: المصري وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا للتعاقد مع إيبوكا لينتقل الهداف النيجيري إلى سيراميكا. (طالع التفاصيل)

ولعب إيبوكا صاحب الـ25 عامًا، 33 مباراة خلال الموسم الماضي مع إنبي ليسجل 15 هدفًا ويصنع خمسة أهداف حاسمة.