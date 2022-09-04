مصدر يكشف لمصراوي عن اتفاق نهائي بين سيراميكا وإنبي لضم إيبوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق

كشف مصدر مطلع داخل نادي إنبي، عن وجود اتفاق نهائي بين سيراميكا وإنبي على ضم جون إيبوكا لاعب الفريق البترولي، والإعلان الرسمي خلال ساعات، مع وجود بعض الصفقات الأخرى.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هناك اتفاق نهائي بشأن انتقال جون إيبوكا لاعب إنبي إلى سيراميكا والإعلان الرسمي خلال ساعات".

وأضاف المصدر: "صفقة انتقال إيبوكا سيدفع مقابلها سيراميكا جزء مادي، مع انتقال لاعب سيراميكا أحمد أمين أوفا إلى إنبي".

جدير بالذكر أن جون إيبوكا (25 عامًا) لعب 33 مباراة مع إنبي سجل 15 هدفًا وصنع خمسة أهداف حاسمة، في المقابل لعب "أوفا" 21 مباراة بالدوري سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.