ميكالي يحلم بتكرار إنجاز البرازيل مع الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، أنه يتمنى ظهور "محمد صلاح جديد"، حسب وصفه، في صفوف فريق الفراعنة الصغار، الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي معسكرًا إعداديًا، هو الأول تحت قيادة ميكالي، بعد توليه المهمة أغسطس الماضي.

وقال ميكالي، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، ونشرت تفاصيله الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على "فيس بوك"، "نتمنى ظهور محمد صلاح جديد في كل المراكز بالمنتخب الأولمبي".

وأضاف "اللاعب المصري يشبه نظيره البرازيلي في حب الاستحواذ على الكرة".

وتابع المدرب البرازيلي "نختار اللاعب القادر على الانسجام مع أسلوب لعبنا، ونتطلع لتكوين جيل قوي".

وواصل "سعيد بتعاون الأجهزة الفنية بالأندية، وأشكرهم جميعًا، وأتمنى استمرار المساندة".

واختتم تصريحاته قائلًا "اتحاد الكرة يوفر لنا الأجواء الإيجابية، وأحلم بتكرار إنجاز البرازيل مع الفراعنة".

ولن يخوض المنتخب الأولمبي الدور الأول من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، حيث سيبدأ مشواره من الدور الثاني بمواجهة الفائز من مباراة إسواتيني وبوتسوانا.

ويخوض منتخب مصر ذهاب الدور الثاني من التصفيات خارج أرضه خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، على أن يلعب مباراة الإياب في القاهرة في الفترة من 28 إلى 30 من نفس الشهر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات، فإنه سيلعب ضد المتأهل من مواجهة سيراليون وزامبيا، مارس المقبل.