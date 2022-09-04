خاص.. صراع محلي لضم إيبوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر وعبد الرحمن طارق:

كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي، أن نادي سيراميكا كليوباترا انضم إلى فويتشر والمصري من أجل التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولي.

وقال متحدث نادي إنبي في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، الأحد، إن نادي سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم إيبوكا كما يوجد رغبة من جانب النادي المصري وفيوتشر أيضًا لضم اللاعب.

وأشار، إلى أن إيبوكا تلقى عرضًا من أحد الأندية القطرية عن طريق وكلاء، لكن العروض الرسمية كانت من جانب الأندية الثلاثية المصرية.

وأضاف، أن ناديه لديه رغبة في ضم أحمد أمين "أوفا" مهاجم فريق سيراميكا والذي لعب على سبيل الإعارة مع فريق إيسترن كومباني في الموسم الماضي.

وأوضح، حال إتمام انتقال إيبوكا إلى المصري فهذا لن يعرقل من رغبة ناديه في ضم "أوفا" والذي قدّم مستوى مميزًا مع إيسترن.

وأنهى أبو الغيط حديثه، :"من الوارد حدوث صفقة تبادلية مع سيراميكا، لكن هناك مفاوضات أيضًا من جانب المصري".

جدير بالذكر أن جون إيبوكا (25 عامًا) لعب 33 مباراة مع إنبي سجل 15 هدفًا وصنع خمسة أهداف حاسمة، في المقابل لعب "أوفا" 21 مباراة بالدوري سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.