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الامارات | الإمارات في الصدارة والبرازيل وصيفا في ختام البطولة الوطنية لمحترفي الجوجيتسو

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في العاصمة أبوظبي. وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كلٌ من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات بالدولة.

وحفلت النزالات في اليوم الثاني بالكثير من الحماس والندية وقوة الأداء، وسط هتافات الجماهير الحاضرة لمؤازرة الأبطال، وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب من تحقيق الصدارة، وحلت بالمز في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث. وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات متفوقة على البرازيل الوصيف، وحلت كولومبيا في المركز الثالث.

وشهدت منافسات اليوم نزالات قوية وأجواء حماسية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الهواة والمحترفين حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود.
 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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