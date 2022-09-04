شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة التأهيل الأولى لكرة السرعة للكبار فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات بطولة التأهيل الأولى لكرة السرعة للكبار للعب السولو والفردى لمدة 3 أيام وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 25 فريقا.

ويشارك فى البطولة فرق كل من: "هليوبوليس والشرقية والإسماعيلي والقناة والصيد وأكتوبر وزفتي والصفوة والزهور والغابة وأحمد عبده ودسوق ووادي دجلة وم نصر والسكة الحديد والتثقيفى الفكري" والنصر والرواد والمقاولون العرب والزهور و6 أكتوبر ومركز شباب احمد عبده ومنتزه بدر والمعمورة وقناة السويس .

وتعتبر هذه بطولة التأهيل الأولى للعب الزوجى والمؤهلة لتصفيات المنتخب المصرى المشارك فى بطولة العالم بالغردقة فى أكتوبر المقبل.

وانطلقت اليوم مراحل ١٧ و١٩ و٢١ عمومى زوجى رجال وبنات وزوجى مختلط كما سيتم لعب الايفينتات الجديدة المضافة فى بطولة كأس العالم للكرة السرعة الدائرية الحديثة سولو وضع ١ و٢ تتابع سولو فرق فردي فرق وذلك بمشاركة ١٦٠ فريق يمثلون جميع الأندية والمراحل سيتم التصفية منهم لاختيار المشاركين فى بطولة كأس العالم القادم فى الغردقة .

ومن جانبة أبدى أحمد الخطيب رئيس الاتحاد الدولى لكرة السرعة الدائرية سعادته باحتضان مصر لبطولة كأس العالم فى ظل وجود قيادة حكيمة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا أن استضافة مثل هذه البطولات فى مصر تضاف لإنجازات الرئيس فى المجال الرياضى .

وأضاف الخطيب أن الاتحاد يسعى إقامة عدة بطولات مفتوحة الفترة القادمة بجوائز مالية ضخمة حتى تساعد على انتشار اللعبة بصورة اكبر فى مصر الفترة القادمة