شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بدوى يتوج بذهبية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج يوسف بدوى، لاعب منتخب الكاراتيه، بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بأذربيجان، بعد الفوز على لاعب اليابان بنتيجة 8/1 .

وتٌعد ميدالية يوسف هى الذهبية الثانية للبعثة بعد ذهبية أحلام حمدى والرابعة للمنتخب فى المنافسات، حيث توج كريم أبو عيطة بالفضية وعبد الله ممدوح بالبرونزية.

ومن المنتظر أن ينافس لاعب آخر على الذهبية وهو طه طارق.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين ، وتضم القائمة كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.