شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها انتقال محمد أبوجبل الى البنك الاهلى ، و رفض الاهلى المغالاة المالية فى صفقة البرازيلى لوكاس ، بالإضافة إلى اعلان بيراميدز استمرار رمضان صبحى و عبد الله السعيد .

المصرى يستبعد إيهاب جلال من المرشحين لخلافة حسام حسن

كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن إدارة النادي البورسعيدي لم تناقش اسم إيهاب جلال مدرب الفريق السابق لخلافة حسام حسن فى تدريب المصري بالموسم الجديد.

مؤتمر صحفي لـ ميكالي بالإسكندرية اليوم ومران مفتوح للمنتخب الأولمبي

ينظم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، المدير الفني، مؤتمرا صحفيا في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية للحديث عن معسكر المنتخب، الذي انطلق الجمعة، في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

فيريرا يدرس اصطحاب الثلاثى الجديد لقطر.. اعرف السبب