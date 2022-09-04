شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يتنازل عن شكواه ضد المصري بعد سداد المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري سعادته بالتوصل لاتفاق مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي بشأن انتقال اللاعب عماد الدين بوبكر ، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد تأكيدًا للعلاقات الطيبة وعلاقات التوأمة التي تجمع بين الناديين الشقيقين خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت اتفاق كامل أبو علي - مع سعيد الناصري على تنازل نادي الوداد عن شكواه المقدمة ضد النادي المصري بشأن مستحقات اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو، والتي تم سدادها مؤخرا بواسطة الأستاذ كامل أبو علي.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع عماد الدين بوبكر، مدافع منتخب الجزائر للمحليين، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين كامل أبو علي، وسعيد الناصري والذي انتقل بموجبه اللاعب لصفوف النسور الخضر بعقد يمتد لمدة موسمين وينتهي بنهاية موسم 2024/2023.

يذكر أن اللاعب عماد الدين بوبكر، والبالغ من العمر 27 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وقد حصل من قبل على لقب أفضل مدافع بالدوري الجزائري، علمًا بأنه قد سبق له اللعب في صفوف شبيبة الساورة الجزائري أيضًا والذي انضم من خلاله لمنتخب الجزائر للمحليين.