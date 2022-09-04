شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قناوى يكشف حقيقة تجاهل مشاركة الناشئين فى مباريات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد قناوى، المدرب العام السابق للنادى الإسماعيلى، أن الناشئين حصلوا على فرصة كاملة فى فترة ولاية حمزة الجمل المدير الفني السابق للفريق، كاشفاً أسباب عدم إشراك موريل وبن خماسة فى مباريات الدراويش.

وقال أحمد قناوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "لا أتفق مع نغمة الهجوم على الجهاز الفني السابق للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل بداعى أنه لم يمنح بعض الناشئين الفرصة فى المباريات، وهذا الكلام عار تماماً من الصحة، فقد أشركنا الناشئين مواليد 99 و2000 وأشركنا أحمد أيمن والنبريصى فى مباريات كبيرة وبشكل أساسى وكذلك محمد بيومى ومروان حمدى".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "كنا نختار الوقت المناسب لظهور اللاعبين لأننا كنا في فترة كلها ضغوط وعصبية شديدة خوفاً على مصير الفريق وهى ضغوط لايتحملها لاعبون كبار وليس لاعبين في بداية حياتهم".

وتابع أحمد قناوى، "البعض ينتقدنا فى عدم إشراك الأجانب لتسويقهم ولم يكن لدينا سوى ثنائى أجنبى هو محمد بن خماسة وموريل ، وبن خماسة كان مصاب وبعد عودته تعرض للإصابة مرة أخرى في نفس القدم ، وفى وقت سلامته كان يشارك مع الفريق".

وأكمل :"موريل أعتذر أكثر من مرة عن المشاركة بسبب وجع ضهره أو بطنه وكان يحضر تقرير طبى بحالته وبالتالي لم نكن نستطيع إرغامه على المشاركة مع الفريق ، بعكس المعارين لعبوا وظهروا والناس شافت مستواهم".