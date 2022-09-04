شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن ثانى صفقاته الصيفية بضم مدافع منتخب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري ضم ثاني صفقاته الصيفية وهو مدافع منتخب الجزائر للمحليين عماد الدين بوبكر، قادمًا من الوداد المغربي.

وكان المصري قد أعلن فى وقت سابق ضم عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب وفاق سطيف الجزائري.

ويستعد النادي المصري لتقديم صفقاته الجديدة، وكذلك المدير الفني الجديد للفريق، فى مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، وذلك بعد عودة كامل أبو على رئيس النادى من رحلته خارج البلاد، حيث يتولى أبو على الإشراف على هذا الملف بشكل شخصي.

وتعكف إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، على مراجعة السير الذاتية للمدربين الأجانب فى الساعات الأخيرة، وذلك لاختيار المدرب الجديد للفريق البورسعيدي، خلفاً لحسام حسن، الذى رحل عن الفريق مؤخراً بعد نهاية الدوري العام، والهزيمة فى اللقاء الأخير أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف.