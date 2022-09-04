شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام حمدى تتوج بذهبية الدورى العالمى للكاراتيه فى أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت أحلام حمدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بأذربيجان، بعد الفوز على لاعبة أوكرانيا بالترجيح.

كما توج عبد الله ممدوح، لاعب منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية فى منافسات البطولة بعد الفوز على لاعب بلجيكا، وفى المقابل خسر محمد رمضان أمام منافسه الإيراني فى مباراة البرونزية، محققا المركز الخامس فى منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن ينافس 3 لاعبين على الميداليات الذهبية، وهم طه طارق، وكريم أبو عيطة، ويوسف بدوى.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين ، وتضم القائمة كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.