المصري يضم نجم الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أعلن النادي المصري التعاقد مع عماد الدين بوبكر، مدافع منتخب الجزائر للمحليين والوداد البيضاوي المغربي.

وذكر المصري في بيان رسمي اليوم الأحد أن كامل أبو علي، رئيس النادي، اتفق مع سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، على صفقة انضمام اللاعب حتى نهاية موسم 2024-2023.

من جهته أكد كامل أبو علي سعادته بالتوصل لاتفاق مع الناصري، بشأن انتقال عماد الدين بوبكر، مشددًا على أن هذا الاتفاق يعد تأكيدًا للعلاقات الطيبة وعلاقات التوأمة التي تجمع بين الناديين الشقيقين خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت اتفاقه مع الناصري على تنازل الوداد عن شكواه المقدمة ضد النادي المصري بشأن مستحقات اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو، والتي تم سدادها مؤخرا بواسطة أبو علي.

الجدير بالذكر أن اللاعب عماد الدين بوبكر، والبالغ من العمر 27 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وحصل من قبل على لقب أفضل مدافع بالدوري الجزائري، علمًا بأنه قد سبق له اللعب في صفوف شبيبة الساورة الجزائري أيضًا والذي انضم من خلاله لمنتخب الجزائر للمحليين.

وانتقل بوبكر إلى الوداد في أغسطس الماضي قادمًا من شبيبة الساورة، قبل أن يرحل سريعًا.