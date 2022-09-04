رسميًا.. الكشف عن وجهة محمد أبوجبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي البنك الأهلي اليوم الأحد إتمامه التعاقد مع محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 أعوام.

ونشر البنك الأهلي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكد فيه التعاقد مع الحارس الدولي، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وذكر البنك الأهلي في بيانه "يعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي عن التعاقد مع محمد أبوجبل في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، بناء على رغبة خالد جلال مدرب الفريق".

وانتهى عقد أبوجبل، صاحب الـ33 عامًا، مع الزمالك بنهاية يونيو الماضي، ووقع الحارس على عقود مبدئية للانتقال إلى النصر السعودي، قبل أن يتراجع النادي عن إتمام الصفقة.

وخاض أبوجبل 21 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي بكل البطولات، وتلقى 21 هدفًا، بمعدل هدف في كل مباراة.

وكانت تقارير صحفية ربطت أبوجبل بالانتقال إلى المصري البورسعيدي، لكن الصفقة لم تتم.

وتألق أبوجبل بشكل لافت مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، يناير الماضي، لكن مستواه تراجع خلال الأشهر الماضية.

ويعد أبوجبل ثاني صفقات البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم أحمد توفيق يوم الأربعاء الماضي.

وكان البنك الأهلي جدد الثقة في مدربه خالد جلال، بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز السابع برصيد 46 نقطة من 11 انتصارًا، و13 تعادلًا و10 هزائم.