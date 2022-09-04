شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن عن قائمة ليفربول فى دوري الأبطال هذا الموسم والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن قائمة الفريق المشاركة فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد عدد كبير من الإصابات التى ضربت الفريق فى الآونة الأخيرة، الشئ الذي جعله يؤخر من إرسال القائمة للتعرف على الموقف النهائي من اللاعبين المصابين داخل الفريق.

وشهدت القائمة غياب كلًا من اللاعب الغيني نابي كايتا، إضافة إلى النجم الإنجليزي تشمبرلين، وجاء غياب كلا اللاعبين للإصابة، خاصة أن إصابة الثنائي ستبعدهم عن المشاركة مع الفريق لعدة أشهر، مما قد يجعل الفريق لا يستفاد من خدمات الثنائي فى حالة ما إذا كان تم قيدهم.

وجاءت القائمة مبشرة بعض الشئ بعد هذه الصدمة لجماهير" الريدز"، حيث شملت القائمة تواجد كلًا من المهاجم الأرجواني داروين نونيز، إضافة إلى صانع الألعاب البرازيلي آرثر ميلور، الصفقة التى حسمها فى الساعات الأخيرة من نادي يوفينتوس الإيطالي.

ومن جانبه شدد يورجن كلوب أن الفريق سيسعي بقوة للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما خسر الفريق اللقب الموسم الماضي فى المباراة النهائية أمام ريال مدريد بهدف نظيف، فى لقاء شهد تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والذي وقف مانعًا أمام محاولات كلًا من صلاح وماني.



قائمة الفريق المشاركة فى دوري الابطال 2023/2022

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

أليسون، أدريان، كيهلير، جوميز، فان ديك، كوناتي، تسيميكاس، رامزي، روبرتسون، ماتيب، فيليبس، ترنت ألكسندر أرنولد، فابينيو، تياجو، ميلنر، فيرمينو، هندرسون، كارفالو، آرثر، بايسيتيك، لويس دياز، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.