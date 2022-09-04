رسمياً.. محمد أبو جبل ينضم لـ البنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، تعاقد النادي مع حرس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، محمد أبو جبل، في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى للفريق.

وبهذا التعاقد، يكون أبو جبل هو ثاني تعاقدات نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى مسئولو البنك الأهلي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبي في الموسم الجديد من بطولة الدوري، ومن ثم المشاركة في البطولات الأفريقية.

وكان البنك الأهلي قد نجح في ضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى، حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.