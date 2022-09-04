شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للاعبى فيوتشر استعداداً لمواجهة بول فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فيوتشر استعداداته بمواجهة بول الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى تقام بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجارى، حيث عاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد الحصول على إجازة لمدة 3 أيام.

ورفع علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، الحمل البدني للاعبي الفريق لتجهيزهم للقاء المقبل، وعاد فيوتشر الجمعة الماضى إلى التدريبات، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، وكان علي ماهر قد منح الأساسيين راحة أطول وأعفاهم من المشاركة في الجولة الأخيرة بالدوري أمام مصر المقاصة.

وأضاف السقا، استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدى فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.