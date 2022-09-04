شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد الحسينى بطل السباحة: هوايتى التمثيل وبحب محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمد الحسينى بطل السباحة صاحب القدرات الخاصة الذى عبر المانش مؤخرا.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الإذاعة والتمثيل.
بتدخل المطبخ؟
أه بدخل المطبخ.
ما الأكلة التى تتميز فيها؟
سلطة الفواكة.
من نجمك المفضل؟
أشرف عبد الباقى.
من مطربك المفضل؟
محمد فؤاد.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
ممثل.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
أحمد السقا.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال له وقته والفورمال له وقته.