شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار شابات الطائرة للوصول لنهائى بطولة أفريقيا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح منتخب شابات الكرة الطائرة فى حصد لقب بطولة أفريقيا على حساب تونس، صاحب الأرض والجمهور، فى المواجهة التى تجمعهما مساء اليوم، ويسعى منتخب شابات الطائرة لمواصلة التألق فى ظل الوصول للنهائي محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مبارياته.

ونرصد مشوار شابات الطائرة فى الوصول للنهائي كالتالى..

الدور الأول

الفوز على الكاميرون 3/0.

الفوز على تونس 3/0.

الفوز على المغرب 3/0 .

نصف النهائى

الفوز على المغرب 3/0.

وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من:

محمود الفقى رئيس البعثة

ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات

ك ماجد مصطفى مدير فنى

ك نجلاء فوزى مدرب عام

د يارا نبيل علاج طبيعى

مصطفى صالح محلل تفنى

ناصر حمدى مدير إدارة

حكم مرافق عاطف متولى

اللاعبات

تقى الله مدحت

حبيبة زعتر

شهد الفقى

فريدة هشام

هنا تامر

مريم ثابت

ملك اسماعيل

ملك شاهين

مى غزال

نور ايهاب

ندى مرجان

سلمى يوسف

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.