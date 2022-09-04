شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل لاعبو الزمالك بتجديد عقدى زيزو وروقا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الفرحة والسعادة تسيطر على لاعبى الزمالك، حتى الآن، بعد التتويج ببطولة الدورى خلال الموسم. وظهرت الفرحة على اللاعبين خلال التدريب الذى خاضه الفريق بملعب النادى بميت عقبة، والذين احتفوا بطريقة خاصة على هامش المران.

ونظم الجهاز الفني واللاعبون ممرا شرفيا لرباعى الفريق "أحمد سيد زيزو، ومحمد أشرف روقا، وإبراهيما نداى، وزكريا الوردى"، وذلك احتفالا بتجديد عقود زيزو وروقا، فضلا عن استقبال الوافدين الجديدن الوردى ونداى.



احتفال لاعبى الزمالك بزيزو



الممر الشرفى للاعبي الزمالك



الممر الشرفي

ويستعد لزمالك لمواجهة الهلال السعودى فى منافسات بطولة كأس لوسيل المقرر اقامتها بقطر الجمعة المقبل .

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعلن أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول وقع عقدا جديدا مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات قادمة ، بالاضافة إلى التعاقد مع المغربى زكريا الوردى قادما من الرجاء المغربى فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

وعقد رئيس نادى الزمالك، مساء الجمعة الماضى، جلسة مع "زيزو" حضرها والد اللاعب، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، وتم خلالها مناقشة العروض التي وصلت اللاعب، وتمسك مسئولو القلعة البيضاء باستمرار اللاعب في ميت عقبة، ورحب "زيزو" بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض، وتم الاتفاق علي مقابل مادى وتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات.