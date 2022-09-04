شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موعد وصول المدرب الجديد ويغلق باب الرحيل أمام مجدى والمحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ، عن موعد وصول المدير الفني الجديد للفريق، وقال الكومى فى تصريحات عبر برنامج "أخبار أون تايم"، "المدير الفني الجديد سيحضر إلى مصر الخميس المقبل لإنهاء التفاوض معه، ولن نفصح عن جنسيته الآن، وهو مدرب يرتقى لطموحات الجماهير وزيادة، وهناك لاعب جديد أيضاً سيوقع للنادى الخميس المقبل.

وأضاف رئيس الإسماعيلي، "نحضر للتعاقد مع مدرب جديد وبعض الصفقات الجديدة، سواء محليين أو أجانب، وللأسف التبرعات لم تأت كما كنا متوقعين ولكن لدينا أمل فى البث التليفزيوني والرعاية لدعم الفريق الفترة المقبلة، أما موضوع النادي الاجتماعي فكان أبرز مصدر نعتمد عليه فى برنامجنا الانتخابي لدعم النادي مادياً، وهذا المشروع تأخر فى تنفيذه".

وشدد الكومى على أنه "لا نية لبيع عبد الرحمن مجدى أو باهر المحمدي، إلا لو بمقابل مادى كبير ومغرٍ، بالأمس تحدثت مع عبد الرحمن مجدي بعد تلقيه عرضاً من الخليج ولكنه لم يرتق إلى المرحلة الجادة، واللاعب مستمر معنا".

واختتم الكومى قائلا، "الإسماعيلي سينافس على البطولات ولن يعانى مما عانى منه فى الموسم السابق، ونتمنى أن نتخطى أزمة القيد فقط".