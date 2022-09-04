شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئى الطائرة على ليبيا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئى الكرة الطائرة على نظيره الليبى بنتيجة 3 /0 فى ثانى مباراة لأحفاد الفراعنة ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، ونجح منتخب ناشئين الطائرة فى الفوز بأول لقاء أمس على الجزائر بنفس النتيجة، على أن يلتقى غدا المغرب فى ثالث مواجهات الدور الأول.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

فيما يخوض منتخب شابات الكرة الطائرة مواجهة مهمة أمام نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور اليوم فى نهائى بطولة أفريقيا وسط طموح فى تكرار إنجاز منتخب الشباب الذى حصد اللقب مؤخرا على حساب تونس.

وتأهل منتخب شابات الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3/0، فى لقاء نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس ليتأهلن إلى النهائى.

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى نصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته.

فاز منتخب شابات الكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة 3/0 فى ثالث لقاء ببطولة أفريقيا ، التى تستضيفها تونس، ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة المغرب أيضا.