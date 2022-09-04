شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الفراعنة فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخبا رجال وسيدات تنس الطاولة، اليوم الأحد، منافسات نصف نهائي البطولة الافريقية التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 9 سبتمبر الجارى.
ويشارك منتخبا الرجال والسيدات فى نصف النهائي بعد تصدر كل منهما مجموعته في البطولة، حيث حقق منتخب السيدات العلامة الكاملة بالفوز على زامبيا وأنجولا، بينما فاز منتخب الرجال على الكاميرون والجزائر.
منتخب السيدات يلتقى فى الخامسة مساءً مع الفائز من كوت ديفوار والجزائر، بينما يلتقى الرجال فى السابعة مساءً مع الفائز من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.
قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.
وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى وتشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا