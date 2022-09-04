شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا ينتهى من ترتيبات فترة إعداد فاركو والمباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، مع إدارة ناديه ترتيبات فترة الإعداد للموسم الجديد فى جلسات مكثفة، حيث تنوى إدارة الفريق البرتقالى تنظيم فترة إعداد قوية وسلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لتقديم موسم مميز.

من جانبه، أعلن عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، استمرار البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق فى الموسم الجديد.

وقال عاطف حفني فى تصريحات إذاعية، "هناك حالة دهشة من قرار إيقاف القيد لفاركو ولكننا لدينا لاعبون مميزون وشباب واعد، نونو الميدا مستمر مع الفريق بالموسم الجديد وسنظهر بشكل أفضل"

وكشف عاطف حنفي أن ناديه دفع 23 مليون جنيه لنادى الزمالك لتفعيل بند شراء محمد صبحي وياسين مرعي".

وكان مسئولو فاركو تعاقدوا مع محمد صبحى فى بداية الموسم كإعارة لمدة موسم مع أحقيتهم فى شرائه بشكل نهائى نهاية الموسم مع دفع مبلغ 20 مليون جنيه للزمالك، وهو ما تحقق بعدما تألق الحارس الدولى وشارك مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بالكاميرون، كما فعلوا بند شراء ياسين مرعى مقابل 3 ملايين جنيه، لينتظر الزمالك انتعاش خزينته بـ 23 مليون جنيه.