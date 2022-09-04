شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يعلن استمرار رمضان صبحى وعبد الله السعيد فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، الجدل الدائر حول ثنائي الفريق عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فى ظل تردد أنباء مستمرة عن رحيلهما عن بيراميدز خلال الميركاتو الصيفى.

وقال فتح الله، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "عبد الله السعيد ورمضان صبحي دائماً يدور عنهما أخبار وتم سؤالنا أكثر من مرة، وكل مرة ننفى أنباء رحيلهما، شهادتى فى عبد الله مجروحة، قائد ومؤثر معنا جداً ومهم جداً في الفريق واللاعبان متسمران معنا".

وأضاف فتح الله، "القرار يرجع للإدارة فى رحيل أو بقاء اللاعبين، لكن أسامة جلال من الأعمدة المؤثرة بالفريق وأتمنى أن يظل معنا ونحافظ عليه".

وتابع، "قدمنا موسما مميزا وحققنا أفضل مركز للفريق بوصافة الدوري وكنا نطمح لأكثر من ذلك لأننا نمتلك لاعبين مميزين يستحقون أكثر من ذلك، ولكننا نسير خطوة بخطوة، وطموحنا يجب أن يكون أعلى في الموسم القادم، والطبيعي الموسم القادم أن ننافس على لقب الدوري وكل البطولات، ويجب أن نحافظ على القوام الأساسي لتحقيق هذا الأمر وهذه هي سياسة النادي في الفترة الأخيرة.

واختتم فتح الله قائلا، "لدينا قوام محترم والإضافات ستكون فى أضيق الحدود، خلال الأيام المقبلة سيكون هناك تدعيمات سنعلنها، وأعلنا استمرار الجهاز الفني لتحقيق الاستقرار بقيادة تاكيس جونياس".