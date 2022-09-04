رئيس الإسماعيلي يكشف مصير ثنائي الفريق وموعد وصول المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف يحيى الكومي، رئيس الإسماعيلي، عن شرط التخلي عن باهر المحمدي، وعبدالرحمن مجدي، ثنائي الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب الجديد للفريق سيصل مصر يوم الخميس المقبل.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

وأثيرت شكوك حول مستقبل المحمدي ومجدي مع الإسماعيلي، لكن رئيس النادي وضع شرطًا لرحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الكومي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، "لا نية لرحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، إلا إذا كان المقابل المالي كبير، لكن ذلك أصبح غير ممكن لأننا كنا نتوقع أن يأتي العرض المغري من الدوريات الخليجية، وأعتقد أن الوقت ضيق قبل إغلاق فترة القيد هناك".

وأضاف "مدرب الإسماعيلي الجديد سيصل مصر يوم الخميس المقبل، لكن لا أستطيع الكشف عن اسمه في الوقت الحالي، وهناك لاعب جديد سيصل أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الإسماعيلي أعلن إقالة حمزة الجمل، مدرب الفريق، من منصبه بنهاية الموسم الماضي.

واختتم الكومي تصريحاته بالقول "أعد بألا يتكرر سيناريو الموسم الماضي، وأن ينافس الإسماعيلي على البطولات في الموسم المقبل".