شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستبعد إيهاب جلال من المرشحين لخلافة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن إدارة النادي البورسعيدي لم تناقش اسم إيهاب جلال مدرب الفريق السابق لخلافة حسام حسن فى تدريب المصري بالموسم الجديد.

وأكد عبد القادر، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن المصرى لم يطرح اسم إيهاب جلال لتدريب الفريق فى الموسم الجديد، مشيراً إلى أن ملف الجهاز الفنى والصفقات الجديدة يتولى مسئوليته بالكامل كامل أبو على رئيس النادى.

وتعكف إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، على مراجعة السير الذاتية للمدربين الأجانب في الساعات الأخيرة، وذلك لاختيار المدرب الجديد للفريق البورسعيدي، خلفاً لحسام حسن، والذي رحل عن الفريق مؤخراً بعد نهاية الدوري العام، والهزيمة في اللقاء الأخير أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وأنهى النادى المصري مشاركته فى الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى.

كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.