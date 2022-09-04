شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان والموعد المقترح لمعسكر الأهلى قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي منتصف سبتمبر الجارى موعداً مبدئياً لانطلاق معسكر الفريق الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وتم الاتفاق على هذا الموعد بشكل مبدئى وسيتم الإعلان عن ذلك فى غضون الأيام المقبلة.

ويرغب الأهلي فى تجهيز لاعبيه جيداً فنياً وذهنياً للموسم الجديد من خلال معسكر جيد يُقام فى إحدى الدول الأوروبية، وكانت هناك مفاضلة بين ثلاث دول هى هولندا والنمسا وإسبانيا، وإن كانت هولندا هى الأقرب ولكن لم يتم الاتفاق النهائي على إقامة المعسكر الخارجي فيها.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق وحاجة هؤلاء المصابين للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل إستكمال البرنامج التأهيلي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق أخر مباراة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ويناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حالياً موعد عودة الأهلي للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين خاصة وأن هناك لاعبين أجانب سافروا إلى بلادهم بجانب لاعبين محليين يقضون أجازاتهم السنوية خارج البلاد.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".