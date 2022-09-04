شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيرسى تاو خارج الأهلي.. وفيوتشر لن يترك بوبو وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نادى فيوتشر لن يفرط فى أى لاعب للأهلى أو الزمالك استعداداً لمشاركة الفريق فى الكونفدرالية. وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سألت مسئولا كبيرا فى فيوتشر عن حقيقة استغناء النادى عن محمد رضا بوبو للأهلى أو عمر كمال عبد الواحد للزمالك، قال لى فى اجتماع مجلس إدارة، وفى قرار اتخذ بعدم رحيل أى لاعب لأننا لدينا تحد كبير هو الكونفدرالية".

وأضاف شوبير، "مسئول فيوتشر قالى قررنا الحفاظ على القوام الاساسى للفريق ولن نترك أى لاعب لأى نادٍ، ومنعرفش الكلام اللى بيتقال ده بيقال ليه".

وكشف شوبير أن الأهلى أخضع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق لفحص طبى شامل أثبت معاناته من إصابة فى الظهر تحتاج لوقت طويل للتعافى منها، ما دفع النادى لتسويق اللاعب، قائلا، "كل التقارير الفنية التى خرجت من المدربين الذين تعاقبوا على الأهلى أكدت موهبة بيرسى تاو وإمكانياته الكبيرة، ولكن الإصابة هي السبب، لذا قرر الأهلى إخضاع اللاعب لفحص طبى شامل أثبت معاناته من إصابة كبيرة فى الظهر وتحتاج لوقت طويل حتى يتعافى منها، لذا يجاهد مسئولو الأهلى لتسويق اللاعب، خاصة أن الأهلى لن يملك ميزة الانتظار ويحتاج لضم لاعب بديل لتاو". وتابع شوبير، "ميكيسونى رحل عن الأهلى لصفوف أبها السعودى على سبيل الإعارة، كما أنهى الأهلى صفقة شادى حسين ومصطفى ميسى من سيراميكا بشكل رسمي، ورحل أحمد ياسر ريان عن الأهلى بشكل نهائي، الناس بتقولى شادى حسين وميسى مظهروش كويس فى مباراة الأهلى بقولهم الظروف مختلفة، فريقهم نفسه خلص الموسم ومفيش دوافع لكل اللاعبين وحالة شباب الأهلى كانت رائعة فى المباراة".

وعن الإسماعيلى قال شوبير، "ياريت المهندس يحيى الكومى يخلى باله من كلامه عشان قال إن الأهلى عايز باهر المحمدى والزمالك عايز عبد الرحمن مجدى وجمهور الإسماعيلى زعل من الناديين، ولما سألت مسئولى الناديين قالولى مش عايزين ده ولا ده، والأهلى لم يفاوض باهر المحمدى واللاعب معندوش عروض، وعبد الرحمن مجدى يمكن يكون عنده عرض بس من بره مصر".