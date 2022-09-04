شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخوض ودية أمام الترسانة اليوم بالإسكندرية استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مدربه مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم الأحد، مع نادي الترسانة وديًا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للشاطئية والمقرر اقامتها العام المقبل، وبطولة كأس العرب التي تنطلق بالسعودية بعد أسابيع قليلة.

وتأهل المنتخب المصري للكره الشاطئيه لأمم إفريقيا -موزمبيق 2022- بعد الفوز على غانا 5/7 في مباراة الإياب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا، وبنتيجة 12-11 فى مجموع مواجهتى التصفيات الأفريقية.

واتفق الجهاز الفني للمنتخب على خوض 3 مباريات ودية، فى نهاية معسكر المنتخب المغلق، مع أندية الترسانة، المجد ومنتخب الإسكندرية، وتقام جميعها على شاطئ إسحاق حلمى بالأسكندرية.

وقرر لطفي دخول اللاعبين في معسكر مغلق جديد نهاية شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب، التي ستقام في السعودية.