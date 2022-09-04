برشلونة يهزم إشبيلية يواصل مطاردة ريال مدريد بفوز ثالث تواليا 

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق برشلونة فوزه الثالث تواليا، في مباراة قوية على ملعب "رامون سانشيس بيخوان"، عاقب خلالها إشبيلية في الشوط الأوّل بالهجمات المرتدة معتمدا على "رزمة" من الوافدين الجدد.

وافتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في أوّل أهدافه في "لا ليغا" بقميص "البلاوغرانا" (21) وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الثاني بعد أول تمريرة من الفرنسي جول كونديه في ثاني مباراة له (36).

ورفع الهداف الدولي البولندي رصيده إلى 5 أهداف في 4 مباريات في الدوري هذا الموسم، قبل أن يستبدله المدرب تشافي هرنانديس بالمهاجم أنسو فاتي في الدقيقة 74.

في المقابل، بدا إشبيلية فوضوياً في الهجمات إذ احتسب ضده 5 حالات تسلل، منها هدف الأرجنتيني إريك لاميلا (12).

واستهل برشلونة الشوط الثاني بإضافة الهدف الثالث عبر المدافع الشاب إريك غارسيا بتمريرة حاسمة ثانية من كونديه بعدما حوّل الكرة برأسه تابعها ابن الـ 21 عاماً داخل المنطقة في الشباك (50).

وطمأن برشلونة قبل أربعة أيام من استقباله فيكتوريا بلزن التشيكي في مستهل جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

(فرانس برس)