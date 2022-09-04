شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدرس بول الأوغندي بالفيديو قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، ببعض الفيديوهات للتعرف على فريق بول الأوغندي عن قرب، ومعرفة نقاط القوة والضعف فى بطل أوغندا قبل مواجهة الكونفدرالية التى تجمع الفريقين يوم 10 سبتمبر الجاري.

وعاد فيوتشر أمس إلى التدريبات، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، وكان علي ماهر قد منح الأساسيين راحة أطول وأعفاهم من المشاركة فى الجولة الأخيرة بالدوري أمام مصر المقاصة.

من جانبه، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتى لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

وأضاف السقا، استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدي فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.