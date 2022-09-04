شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى تأشيرات السفر إلى قطر لخوض مواجهة كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الإدارى للزمالك إجراءات تأشيرات سفر الفريق إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل، المقرر إقامتها فى التاسع من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك يوم 6 سبتمبر إلى قطر قبل المباراة بثلاثة أيام لتعويد اللاعبين على الأجواء قبل المباراة الصعبة، المقرر أن تكون غاية فى القوة والندية بين اللاعبين داخل الملعب .

الزمالك نجح فى حسم لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، بالإضافة لحصد لقب كأس مصر من نسخته القديمة.

من ناحية أخرى، أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول وقع عقدا جديدا مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات قادمة .

وعقد رئيس نادى الزمالك، مساء الجمعة، جلسة مع "زيزو" حضرها والد اللاعب، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، وتم خلالها مناقشة العروض التي وصلت اللاعب، وتمسك مسئولو القلعة البيضاء باستمرار اللاعب في ميت عقبة، ورحب "زيزو" بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض، وتم الاتفاق علي مقابل مادى وتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات .