أول تعليق من يورجن كلوب على أداء محمد صلاح هذا الموسم

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، عزوفه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان صلاح سجل هدفين في مباريات الريدز الست حتى الآن هذا الموسم، لكنه لم يوفق في تسجيل الأهداف، حين تعادل ليفربول مع جاره إيفرتون سلبيًا.

ورفض يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الادعاءات، بأن تعديلاً تكتيكيًا يعد السبب وراء ضعف إنتاج مهاجمه محمد صلاح أمام المرمى.

ويرى المراقبون، أن صلاح يلعب على الجناح بشكل أكبر من ذي قبل، وذلك لإفساح المجال لتألق المهاجم الجديد داروين نونيز، لكن كلوب لا يعتقد أن هذا مقصود.

وقال كلوب في تصريحات نقتها صحيفة "ليفربول إيكو": "الأمر ليس مختلفًا عن مواسم أخرى. لست متأكدًا. نريد أن يكون مو في هذا الموقع، لكننا كنا دائمًا نضعه في مركز وسطي أيضًا".

وأضاف: "خلال مواجهة إيفرتون بشكل خاص أردنا استخدامه بشكل مركزي قليلاً ولكن لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدريب بشكل واضح".

وتابع كلوب: لقد تعافينا فقط (من المباراة الماضية). تحدثنا كثيرًا عن ذلك، لست متأكدًا من أنني كنت واضحًا بدرجة كافية في الشوط الأول، لم نفعل بالضبط ما أردناه".

وختم: "عندما عاد مو أو لوتشو (لويس دياز) بعد تمريرتين أو 3 تمريرات، تمتعا بحرية تامة بين الخطوط، لأن داروين أبقى الخط الأخير في الخلف مشغولا بشكل واضح".

وسقط نادي ليفربول في فخ التعادل مع إيفرتون بدون أهداف، في ديربي الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك"، مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما أصبح رصيد إيفرتون 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وقاد النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز، وبجانبه داروين نونيز بعد عودته من الإيقاف، ولويس دياز، وجلس البرازيلي روبرتو فيرمينيو على دكة البدلاء.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هارفي إليوت، كارفاليو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

وواصل هالاند تألقه منذ بداية الموسم مع الأزرق السماوي، إذ رفع رصيده إلى 10 أهداف، يتصدر بها قائمة هدافي البريميرليج.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فقد تصدر هالاند قائمة أسرع اللاعبين وصولا إلى 10 أهداف في تاريخ البريميرليج.

ويأتي هالاند في المركز الأول برصيد 10 أهداف، وهو نفس رصيد ميكي كوين.