شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز فى الموسم الجديد 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري، الأحد، انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا. وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

وكان اتحاد الكرة أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها، "لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص".

كما حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه "لن يُسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه".