شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعيد المفاوضات لضم ظهير أيسر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد فريق حرس الحدود المفاوضات مع الأهلي لضم محمد أشرف، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، بعد رحيل المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رفض التخلي عن اللاعب في وقت سابق.

وكشف مصدر في نادي الحرس، أن الجهاز الفني بقيادة أحمد أيوب أعاد المفاوضات مع الأهلي عقب رحيل سواريش، مع طرح فكرة استعارة الظهير الأيسر بدلا من البيع النهائي.

طالب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود جهازه المعاون الاتفاق على ثلاث مباريات ودية جديدة، يخوضها الفريق الصاعد حديثا للدوري خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة التحضير الأولى لدوري الأضواء.

قرار أيوب جاء بعد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء المعسكر المغلق الذي أقامه الفريق بالقاهرة، وتخلله بعض المباريات الودية منها بتروجت والمصرية للاتصالات وطنطا وكيما أسوان استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث الجهاز المعاون لأيوب في الحرس عن فرق عربية تكون معسكره حاليًا في القاهرة لمواجهتها وديًّا في ظل حصول معظم فرق الدوري الممتاز على راحة سلبية بعد انتهاء المسابقة قبل ثلاثة أيام.

ويرغب أيوب أن تكون المواجهات المقبلة بقوة تدريجية، على أن تبدأ بمواجهة أحد فرق القسم الثاني، ثم مواجهة فرق من مستوى أعلى لتجهيز اللاعبين ورفع لياقتهم البدنية.