شكرا لقرائتكم خبر عن أبها السعودي: استعرنا لويس ميكيسوني من الأهلي مقابل 150 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو حثرة، مدير الاحتراف في نادي أبها السعودي، أنهم حصلوا على لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة في آخر يوم من الميركاتو الصيفي.

وقال أبو حثرة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "استعرنا لويس ميكيسوني من الأهلي مقابل 150 ألف دولار".

وأعلن نادى أبها المنافس فى الدوري السعودي للمحترفين، تعاقده رسميا مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر نادى أبها بيانا رسميا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ذكر فيه "وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد .. قادما من نادي الأهلي المصري".

كان الأهلي تعاقد مع الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لـ5 سنوات قادما من سيمبا التنزاني، إلا أنه عانى من عدم المشاركة بانتظام مع المارد الأحمر.